الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب يتعافى بعد أكبر خسارة في 6 أسابيع

جريدة الدستور

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما دفع صعود عوائد السندات الأمريكية، بدعم رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، سيرفع أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع، المعدن النفيس لأكبر انخفاض في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.
وزاد الذهب 0.2 بالمئة في العقود الفورية إلى 1804.46 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما ارتفع أمس الاثنين لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1831.62 دولار، قبل أن يتخلى عن المكاسب ويغلق منخفضا 1.5 بالمئة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1804.30 دولار.
وقال إيليا سبيفاك خبير العملة الاستراتيجي لدى ديلي إف إكس "عندما تحدث مثل هذه الزيادة في عوائد السندات، فهذا يقوض جاذبية أداة التحوط من التضخم، ليس مفاجئا حقا أن نرى الذهب يبدأ منخفضا".
وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.77 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 956 دولارا، وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1847.69 دولار.

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