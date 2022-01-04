النيابة تحقق مع «مستريح الفاكهة» في النصب على المواطنين بالنزهة

تباشر نيابة الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المتهم- مستريح الفاكهة- بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في تجارة وتصدير الفاكهة.

وتواجه النيابة المتهم، بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن تلقى المتهم “يحمل جنسية إحدى الدول، مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 3%، وذلك في مجال تجارة الفاكهة وتصديرها، إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم تجاوزت مليون جنيه”.

وأضافت التحريات أن المتهم استولى على أموال عدد من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار وتجارة الفاكهة، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

يشار إلي أن الأجهزة الأمنية ضبطت أحد العناصر الإجرامية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عقب ايهامهم بالتجارة في عدد من المجالات منها تجارة وتصدير الفاكهة.

كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من 3 أشخاص تضررهم من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول، لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى مجال تجارة و تصدير الفاكهة وعدم إلتزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وقدم أحد المُبلغين شيك بنكى لصالحه من المشكو فى حقه "بدون رصيد".

أسفرت الجهود أن المشكو فى حقه محبوس على ذمة قضيتي، شيك والمقضي فيها بالحبس 3 سنوات- تبديد والمقضي فيها بالحبس 3 سنوات، وتم استخراجه من محبسه، وبمواجهته أقر بأقوال المجنى عليهم وأضاف بقيامه بارتكاب عدد 6 وقائع نصب بذات الأسلوب.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.