وكيل صحة مطروح يوجه بتكثيف القوافل الطبية والعلاجية لخدمة الأهالي

تفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، القافلة الطبية المقامة بقرية جلالة بمدينة الضبعة للتأكد من تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية.

جولة وكيل صحة مطروح

ووجه وكيل صحة مطروح أثناء مروره علي القافلة بحسن استقبال المرضى وذويهم، وحث الفريق الطبي المشارك بالقافلة علي تقديم أفضل خدمات طبية لأهالي قرية جلالة مع تقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية والتثقيف الصحي وصرف الأدوية والمستلزمات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

جولة وكيل صحة مطروح

و وجه "البلتاجي" بتكثيف القوافل الطبية التابعة لقطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، والقوافل التابعة لمجلس الوزراء والجامعات المصرية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتقديم خدمات طبية متنوعة لأهالي مطروح، و شدد وكيل صحة مطروح لفريق الإشراف بالقوافل الطبية علي متابعة تشغيل الوحدات الصحية بالقرى أثناء إقامة القوافل ورصد أي سلبيات أو معوقات العمل بتلك الوحدات والعرض عليه شخصيا لتلافيها مستقبلا.

جولة وكيل صحة مطروح

ونوه إلى أنه سيقوم بالمرور الدورى والمستمر علي كافة المنشآت الطبية بمحافظة مطروح خلال الفترة القادمة مع فرق الاشراف بمديرية الصحة وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي مطروح مع محاسبة أي مقصر في تقديم الخدمات الطبية لأهالي مطروح.