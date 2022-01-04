الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير روسى: رئيس وزراء هايتى تعرض لمحاولة اغتيال

هايتي
هايتي

أكد  مكتب رئيس وزراء هايتي، صحة الأنباء التي تحدثت عن تعرض رئيس الحكومة" أرييل هنري لمحاولة اغتيال في شمال غرب البلاد خلال الاحتفال بذكرى الاستقلال وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

 وقال  أحد موظفي المكتب لوكالة "نوفوستي": "بالفعل تعرض رئيس الوزراء لهجوم ويجري التحقيق في الحادث".

 

و أفادت وسائل الإعلام في هايتي، أمس الاثنين،  بأن مجهولين حاولوا اغتيال رئيس الوزراء خلال الاحتفالات بالذكرى 218 لاستقلال الجمهورية في مدينة غونايفس الشمالية.

في 1 يناير، اضطر هنري والوفد المرافق له إلى مغادرة كنيسة سان شارل دي بورومي في غونايفس، بعد سماع عدة طلقات نارية في مكان قريب.

 

ويشار إلى أن الوضع الأمني والإنساني تدهور في البلاد عقب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو عام 2021، وبعد زلزال أغسطس الذي أودى بحياة أكثر من 2.2 ألف شخص.

وف سياق منفصل، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 290.28 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و795222.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.


وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة


الولايات المتحدة 828879 55301886
الهند 481893 34922882
البرازيل 619171 22293228
المملكة المتحدة 148851 13235401
روسيا 660402 10554309
فرنسا 123942 10250358
تركيا 82455 9512808
ألمانيا 112178 7194236
إيطاليا 137786 6396110
إسبانيا 89405 6294745


- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
 

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات


27 - العراق 24174 2094349
42 ‬‬‬‬- الأردن 12748 1067974
45 - المغرب 14855 966777
 

 

رئيس وزراء هايتي رئيس وزراء هايتي المؤقت أرييل هنري تفاصيل محاولة اغتيال محاولة اغتيال وكالة نوفوستي الروسية

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وائل لطفي

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