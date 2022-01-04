الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

متظاهرون رافضون لإجراءات كورونا يشتبكون مع الشرطة فى وسط ألمانيا

متظاهرون يرفضون إجراءات
متظاهرون يرفضون إجراءات كورونا بألمانيا

اشتبك محتجون رافضون للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا مع الشرطة في مدينة ماجديبورج بوسط ألمانيا.
 

وقالت السلطات إن المتظاهرين اخترقوا صفوف الشرطة، كما ألقوا زجاجات وألعاب نارية على عناصرها ولم يتم الإبلاغ في البداية عن إصابة أي من عناصر الشرطة.


وكان حوالى 2500 شخص قد تجمعوا للاحتجاج في ماجديبورج، وهي واحدة من عدة مظاهرات حاشدة ضد سياسات الحكومة الألمانية ضد الجائحة .


وكما هو الحال مع العديد من المظاهرات، لم يتم تسجيل الاحتجاج في ماجديبورج لدى السلطة المحلية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

 

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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وائل لطفي

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