جوتيريش يرحب ببيان الدول الخمس النووية لمنع الحرب وتجنب سباق التسلح

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالبيان المشترك الصادر عن روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حول منع سباق التسلح والحرب النووية في العالم.

وقال ستيفان دو دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش في بيان له إن "الأمين العام يرحب بالبيان المشترك للقوى النووية لمنع الحرب النووية وتجنب سباق التسلح".

وأضاف أن جوتيريش "يشيد باعتراف هذه الدول بضرورة الامتثال لاتفاقاتها والتزاماتها الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بعدم الانتشار النووي، بما في ذلك التزاماتها الملزمة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وتابع أن "جوتيريش ينتهز الفرصة ليجدد التأكيد على أن الطريق الوحيد لإزالة جميع المخاطر النووية، هو نزع الأسلحة النووية".

كما أعرب عن استعداد الأمين العام للعمل مع الدول النووية لتحقيق هذا الهدف في أقرب وقت ممكن.

وعلى صعيد آخر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أسفه "لنقص الفهم السياسي للمضي قدما" في السودان بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وحسبما أفتدت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال ستيفان دوجاريك ممثل الأمين العام إن "جوتيريش أخذ في الاعتبار استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، معربا عن أسفه لعدم وجود تفاهم سياسي للمضي قدما رغم خطورة الوضع في السودان".

وأضاف: "الأمين العام دعا جميع الأطراف المعنية لمواصلة الحوار الموجه نحو التوصل إلى حل شامل وسلمي ودائم.. آمال السودانيين في انتقال يؤدي إلى التحرر الديمقراطي أمر بالغ الأهمية، والأمم المتحدة على استعداد لدعم هذه الجهود".

وندد جوتيريش بالعنف ضد المتظاهرين ودعا قوات الأمن في السودان إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالالتزامات لدعم الحق في حرية التجمع والتعبير".

وأعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استقالته من رئاسة الحكومة بسبب التوترات السياسية التي تشهدها بلاده.

وقدم حمدوك استقالته خلال كلمة ألقاها للشعب السوداني في العاصمة الخرطوم، وقال فيها: "لقد قررت أن أرد إليكم أمانتكم، أعلن استقالتي من منصب رئيس الوزراء، وأفسح المجال أمام أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا العزيز للعبور به نحو الدولة الديمقراطية".