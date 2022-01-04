أعجوبة معمارية بأيدى مصرية.. تقرير كندى يقدم نصائح للاستمتاع بزيارة الأهرامات

قدم موقع ذا ترافل السياحي الكندي عددًا من النصائح لراغبي زيارة الأهرامات باعتبارها ثروة من التاريخ المصري لأولئك الذين يفتنون بالتحف.

ويقول الموقع: "يحلم العديد من المسافرين المتحمسين بزيارة مصر واستكشاف أهرامات الجيزة العظيمة، يعود تاريخ هذه العجائب القديمة إلى آلاف السنين، وقد استحوذت على اهتمام عدد لا يحصى من المتجولين لعدة قرون، حيث جذبت ثقافة البوب ​​والعديد من حكايات المغامرات المسافرين إلى القاهرة وزيارة هذه الأعاجيب الضخمة، وكأحد عجائب العالم القديم ، يزور ملايين السياح الأهرامات العظيمة كل عام".

التمهل للتعرف على هرم خفرع

وأضاف الموقع الكندي، أن الأهرامات عادة ما تكون مزدحمة لاسيما وهي أعجوبة ذات شهرة عالمية، وكما أن السائحين يتجولون حول هرم الجيزة الأكبر، لذلك يوصي بأخذ المزيد من الوقت لزيارة هرم خفرع وقبر الملكة حتب حرس الأقل ازدحامًا.

الحفاظ على مستوى الرطوبة

كما نصح الموقع أيضًا السياح بالحفاظ على مستوى الرطوبة في أجسامهم ووضع طبقة من واقي الشمس، وارتداء ملابس مريحة ومتواضعة مناسبة للمناخ الحار وللاندماج مع العادات المحلية، تجنب الملابس التي تكشف عن أجزاء كبيرة من الجسد، كما أن الأكمام الطويلة الفضفاضة والسراويل المصنوعة من القطن والأقمشة الأخرى التي تسمح بمرور الهواء يمكن أن تحافظ على برودة المسافرين في الحرارة.

زيارة هرم دهشور

كما نصح الموقع أيضًا الزوار، بأن يزورا دهشور لزيارة الهرم المنحني والهرم الأحمر النابض بالحياة دون وجود حشد كبير من السياح.

كما نصح الموقع أيضًا بالتمهل من للتعرف على تصميم الأهرامات، لاسيما وهي أعجوبة معمارية مصنوعة بأيدي بشرية ماهرة.

وفي سياق متصل، قال موقع "أميكوهوبس" العالمي، إن مصر من وجهات السفر الأكثر شهرة في عام 2022، مشيرًا إلى أن عمليات البحث عن العاصمة المصرية "القاهرة" زادت بنسبة 388% مقارنة بعام 2019، قبل تفشي وباء كورونا.

وتابع الموقع: أن القاهرة مدينة ساحرة، كما يمكن الاستمتاع بأهرامات الجيزة التي ستأسرك ببنيتها الضخمة، وكذلك أهرامات دهشور، أوالمشي لمسافات طويلة في شوارع القاهرة ومشاهدة مساجدها الغامضة.