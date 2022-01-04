الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى: الاعتقال الإدارى بحق الفلسطينيين دون تهمة مصدر قلق مستمر

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

أعرب الاتحاد الأوروبي، مساء الاثنين، عن قلقه البالغ إزاء الحالة الصحية الحرجة للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 140 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، مساء اليوم، أن استخدام الاعتقال الإداري دون تهمة رسمية ما يزال مصدر قلق مستمر.

 

وشدد الاتحاد علي أن من حق المحتجزين إبلاغهم بالتهم الكامنة وراء أي احتجاز ويجب أن يحاكموا محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة أو أن يطلق سراحهم، متابعا" يجب إيجاد حل على الفور".

 

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب شاب فلسطيني مساء اليوم، بالرصاص الحي وعشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نقلًا عن الناشط الإعلامي الفلسطيني في بيت أمر محمد عوض، بأن المواجهات اندلعت في البلدة، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص تجاه المواطنين مما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق.

 

كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز صوب المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس.

 

وأفاد الناطق باسم حركة فتح في حوارة عواد نجم، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت صوب المواطنين المتواجدين في الشارع الرئيسي وسط البلدة، مساء اليوم، مما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

 

كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز صوب المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس.

 

وأفاد الناطق باسم حركة فتح في حوارة عواد نجم، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت صوب المواطنين المتواجدين في الشارع الرئيسي وسط البلدة، مساء اليوم، مما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

الاتحاد الأوربي فلسطين الأسرى اعتقال محاكمة

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