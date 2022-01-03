الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء التحقيق في حريق ضخم التهم مخبزًا بلديًا بالبحيرة

حريق
حريق

باشرت النيابة بالبحيرة تحقيقاتها، الاثنين، في حريق مخبز بلدي بمركز حوش عيسى، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لتحديد سبب الحريق وتحديد أن كان بفعل فاعل من عدمه.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة اللواء محمد بلبع، من السيطرة على حريق هائل  نشب داخل مخبز بلدى بمركز حوش عيسى اليوم، أسفر عن إصابة ٦ أشخاص باختناقات وحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بالجسم وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام بدمنهور لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق هائل داخل مخبز بلدى بمركز حوش عيسى.

وانتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق وإخماد النيران التي نشبت.

وأسفر عن ذلك على إصابة 6 أشخاص و هم :- " شاكر الشحات عبدالله 20 سنة، مصاب باختناق، محمد على عبد الحليم 33 سنة، مصاب بحروق بالوجه واليدين والساقين 30℅، محمد خميس محمد 16 سنة، مصاب بحروق بالقدمين 12℅، سنبل السيد النوسانى 37 سنة، مصاب بحروق بالوجه واليدين والساقين 60℅، محمد جبريل على 24 سنة، جرح باليد اليسرى وكدمة بالوجه، ادم احمد عيد 21 سنة، مصاب باختناق "، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الحماية المدنية المعمل الجنائي الأجهزة الأمنية السيطرة علي حريق قوات الحماية المدنية انتداب المعمل الجنائي

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