«المركزى للإحصاء»: 400% زيادة فى التدفقات الاستثمارية منذ عام 2014

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع مطرد فى معدلات تأسيس الشركات الاستثمارية الجديدة بنسبة 175% خلال الفترة بين عامي 2014 و2019، سواء بالنسبة للشركات المقامة بالقانون رقم 8 لسنة 1997 "داخل البلاد – المناطق الحرة" أو طبقًا للقانون 159 لسنة 1981.

وأوضح جهاز التعبئة والإحصاء، أن أعداد الشركات الاستثمارية تزايد من 8.077 ألف شركة عام 2013-2014 لـ 10.354 ألف شركة عام 2014-2015، ثم تراجع العدد لـ 12.058 ألف شركة عام 2015-2016 ليعاود الارتفاع المطرد لـ 15.326 ألف شركة عام 2016-2017 ، ثم 19.77 ألف شركة فى عام 2017-2018، وصولًا لـ 22.358 ألف شركة فى عام 2018-2019 .

كما شهدت قيمة التدفقات فى تأسيس الشركات الاستثمارية زيادة تجاوزت 400%، حيث قفزت من 11.9 مليار جنيه عام 2013-2014 لـ 18.1 مليار جنيه عام 2014-2015، ثم تضاعف لـ 54.8 مليار جنيه عام 2015-2016، و74.033 مليار جنيه عام 2016-2017، و101.038 مليار جنيه عام 2017-2018، وصولًا لـ 57.283 مليار جنيه خلال عام 2018-2019.

وعن المناطق الحرة، كشف التقرير عن الانتهاء من إنشاء 9 مناطق حرة عامة مجهزة بالمرافق والبنية الأساسية في 8 محافظات مختلفة، وهي: القاهرة "مدينة نصر"، الإسكندرية "العامرية"، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، دمياط، المنوفية، قنا، قفط"، بالإضافة إلى مدينة السادس من أكتوبر، وكذا مناطق حرة عامة تحت الإنشاء مثل المنطقة العامة بمدينة بدر بطريق القاهرة السويس الصحراوى.

وتحظى شركات القطاع الخاص بنصيب كبير من حجم المشروعات المنفذه فى نشاط التشييد والبناء والإسكان، إذ قدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قيمة تعاقدات القطاع الخاص في مشروعات التشييد والبناء بنحو 255.4 مليار جنيه عام 2017 مقابل 94.1 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 171.2%، وبلغ عدد المشتغلين 276.5 ألف مشتغلًا خلال عام 2017 مقابل 113.9 ألف مشتغل فى العام السابق عليه، بنسبة زيادة بلغت 142.8%.

ويستحوذ القطاع الخاص أيضًا على نصيب كبير من الأعمال المنفذه بقطاع الإسكان، إذ بلغ حجم الاستثمارات الخاصة التي تم ضخها فى مشروعات الإسكان بأنواعها ما يقارب 40 مليار جنيه لتنفيذ 109.2 ألف وحدة سكنية خلال عام 2019-2020، ليتفوق بذلك على نصيب القطاع الحكومى والعام والأعمال العام فى الوحدات السكنية المنفذه والبالغ عددها 84.9 ألف وحدة سكنية باستثمارات قدرها 38.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.