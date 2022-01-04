الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المركزى للإحصاء»: 400% زيادة فى التدفقات الاستثمارية منذ عام 2014

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع مطرد فى معدلات تأسيس الشركات الاستثمارية الجديدة بنسبة 175% خلال الفترة بين عامي 2014 و2019، سواء بالنسبة للشركات المقامة بالقانون رقم 8 لسنة 1997 "داخل البلاد – المناطق الحرة" أو طبقًا للقانون 159 لسنة 1981.

وأوضح جهاز التعبئة والإحصاء، أن أعداد الشركات الاستثمارية تزايد  من 8.077 ألف شركة عام 2013-2014 لـ 10.354 ألف شركة عام 2014-2015، ثم تراجع العدد لـ  12.058 ألف شركة عام 2015-2016 ليعاود الارتفاع المطرد لـ 15.326 ألف شركة عام 2016-2017 ، ثم 19.77 ألف شركة فى عام 2017-2018، وصولًا لـ 22.358 ألف شركة فى عام 2018-2019 .

كما شهدت قيمة التدفقات فى تأسيس الشركات الاستثمارية زيادة تجاوزت 400%، حيث قفزت من 11.9 مليار جنيه عام 2013-2014 لـ 18.1 مليار جنيه عام 2014-2015، ثم تضاعف لـ 54.8 مليار جنيه عام 2015-2016، و74.033 مليار جنيه عام 2016-2017، و101.038 مليار جنيه عام 2017-2018، وصولًا لـ 57.283 مليار جنيه خلال عام 2018-2019.

وعن المناطق الحرة، كشف التقرير عن الانتهاء من إنشاء 9 مناطق حرة عامة مجهزة بالمرافق والبنية الأساسية في 8 محافظات مختلفة، وهي: القاهرة "مدينة نصر"، الإسكندرية "العامرية"، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، دمياط، المنوفية، قنا، قفط"، بالإضافة إلى مدينة السادس من أكتوبر، وكذا مناطق حرة عامة تحت الإنشاء مثل المنطقة العامة بمدينة بدر بطريق القاهرة السويس الصحراوى.

وتحظى شركات القطاع الخاص بنصيب كبير من حجم المشروعات المنفذه فى نشاط التشييد والبناء والإسكان، إذ قدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قيمة تعاقدات القطاع الخاص في مشروعات التشييد والبناء بنحو 255.4 مليار جنيه عام 2017 مقابل 94.1 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 171.2%، وبلغ عدد المشتغلين 276.5 ألف مشتغلًا خلال عام 2017 مقابل 113.9 ألف مشتغل فى العام السابق عليه، بنسبة زيادة بلغت 142.8%.

ويستحوذ القطاع الخاص أيضًا على نصيب كبير من الأعمال المنفذه بقطاع الإسكان، إذ بلغ حجم الاستثمارات الخاصة التي تم ضخها فى مشروعات الإسكان بأنواعها ما يقارب 40 مليار جنيه لتنفيذ 109.2 ألف وحدة سكنية خلال عام 2019-2020، ليتفوق بذلك على نصيب القطاع الحكومى والعام والأعمال العام فى الوحدات السكنية المنفذه والبالغ عددها 84.9 ألف وحدة سكنية باستثمارات قدرها 38.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.

الاحصاء شركات استثمارية رأس مال القطاع الخاص الاسكان التشييد والبناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

«السيلينيوم».. علامات وأعراض تدل على نقصان المعدن النادر بجسمك

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

وقعت فى جريمة الزنا أكثر من مرة فهل لى توبة؟

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

المنتخب وأفريقيا.. تعرف على حظوظ أبراج نجوم حراسة المرمى

قرار عاجل من محافظ مطروح بشأن الدراسة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتوقع اتهامها من الأمم المتحدة بأنها دولة فصل عنصرى تجاه الفلسطينيين

تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية.. و«الرقابة» تفرض حظر النشر

إسرائيل تستعد لإعادة فتح حدودها أمام السياح المطعمين ضد كورونا