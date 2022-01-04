الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«السيلينيوم».. علامات وأعراض تدل على نقصان المعدن النادر بجسمك

السيلينيوم
السيلينيوم

يعتبر معدن "السيلينيوم" من المعادن النادرة، فوفقًا للكثير من الدراسات الطبية، فإن جسم الإنسان يحتاج القليل منه لحمايته من الأمراض، حيث يمكن أن يؤدي نقصه إلى بعض المشكلات الصحية.

 

بخلاف كونه عنصرًا غذائيًا مطلوبًا للصحة المثلى، يعتبر السيلينيوم، من مضادات الأكسدة فهو ضروري لحماية الخلايا من الضرر التأكسدي أو الإجهاد، بالإضافة إلى تحييد السموم المحتجزة داخل جسم الإنسان، حسبما ذكره موقع " healthiest” الطبي، فهناك علامات وأعراض قد تشير إلى أنك لا تحصل على ما يكفي من السيلينيوم.

 

التعب المستمر:

يمكن أن يتسبب نقص "السيلينيوم" في الكثير من المشكلات، ومنها الشعور طوال اليوم بالإرهاق والإجهاد، فمن المهم أن يفحصك الطبيب إذا بدا أنك متعب وضعيف باستمرار لتحديد السبب الأساسي.

 

عدم القدرة على التركيز أو التفكير بوضوح:

يمكن لنقص السيلينيوم، أن يمنع عقلك من العمل على النحو الأمثل، مما يتركك مع ما يسمى بـ"ضباب الدماغ" وصعوبة في التركيز.

 

المشاكل المتعلقة بالحالة المزاجية:

هناك حالات يمكن فيها إرجاع حالات الاكتئاب إلى نقص السيلينيوم في الجسم، حيث أكد الخبراء أن السيلينيوم أمر حيوي لعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح. 

 

مشاكل الدورة الشهرية

وفقًا لدراسات معينة، قد يتسبب نقص السيلينيوم في عدم انتظام الدورة الشهرية لدى بعض النساء، لهذا السبب يوصي بعض الخبراء فعليًا بمكملات السيلينيوم للمساعدة في تنظيم الدورة الشهرية.

 

مشاكل الإنجاب عند الإناث والذكور:

ترتبط بعض حالات الإجهاض بنقص السيلينيوم أثناء الحمل، فعند الذكور  يمكن إلقاء اللوم على نقص السيلينيوم في العقم، وهذا لأن بعض الدراسات تظهر أن عدم وجود ما يكفي من السيلينيوم في الجسم يمكن أن يقلل من حركة الحيوانات المنوية.

 

نوبات متكررة من العدوى:

لأن السيلينيوم يعمل كمضاد للأكسدة ، فإن نقصه يمكن أن يجعل جهاز المناعة ضعيفًا، فقد تجد نفسك تصاب دائمًا بنزلات البرد أو الأنفلونزا بشكل خاص عندما تكون هذه التهابات الجهاز التنفسي العلوي في موسمها لأن جسمك ليس محميًا جيدًا ضد البكتيريا والفيروسات.

نزلات البرد الاكتئاب الدورة الشهرية المشكلات الصحية عدم إنتظام الدورة الشهرية حالات الاكتئاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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