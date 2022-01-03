النيابة تستعلم عن حالة المصابين في انقلاب ملاكي بالمعادي

استعلمت النيابة العامة عن حالة المصابين في انقلاب سيارة ملاكي في منطقة المعادي بجنوب القاهرة وصرحت بدفن جثة أخر عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة .

ونقلت سيارات الإسعاف متوفي ومصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى المعادى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

بالفحص، تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أخرين تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.