الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق حملة توعية للعاملين بخطورة الإدمان.. حصاد «التضامن» اليوم

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، تستعرضها، «الدستور»، في السطور التالية:

اليوم.. الانتهاء من صرف المعاشات أقل من 1000 جنيه
تنتهي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الإثنين، من صرف معاشات يناير 2022 من مكاتب البريد  لمن يتقاضى أقل من 1000 جنيه.

وأكدت الهيئة أنه تم تقسيم المستفيدين من المعاشات إلى شرائح منعا للتزاحم والتكدس، أما الشريحة الثانية فتحصل على أقل من 2000 جنيه، فيما تصل الثالثة لأقل من 3000 جنيه، على أن يتم صرف باقى الشرائح على التوالي.

https://www.dostor.org/3673207


إطلاق النسخة الأولى من حملة توعية العاملين بآليات قانون فصل الموظف المتعاطي
أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، النسخة الأولى من المرحلة الجديدة لحملة "أنت أقوى من المخدرات"، لتوعية العاملين بالجهاز الإداري للدولة بآليات قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تحت شعار "لا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك.. المخدرات مش بتأذيك لوحدك وبتسحبك لطريق مسدود.. أنت أقوى من المخدرات"

https://www.dostor.org/3673495


«التضامن» تناشد مَنْ تخلف عن أداء الخدمة العامة التوجه إلى مكاتب إقامتهم
طالبت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، المتخلفين عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة، التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم.

https://www.dostor.org/3673553

 

التأمينات: زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى
صرّح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأنه اعتباراً من أول يناير 2022 تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 1400 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 9400 جنيه بدلاً من 8100 جنيه.

https://www.dostor.org/3673581

 

المعاشات وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات صرف المعاشات متعاطي المخدرات صرف معاشات الهيئة القومية للتامين الاجتماعي مكاتب البريد

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

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