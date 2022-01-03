تجديد حبس سائق دهس سيدة أثناء عبورها الطريق بالسلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، الإثنين، حبس سائق دهس سيدة أثناء عبورها الطريق بمنطقة مدينة السلام محافظة القاهرة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما استمعت النيابة العامة لأقوال سيدة، مصابة- صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها طريق 100 خلف حديقة بدر بمدينة السلام محافظة القاهرة، كما استعجلت النيابة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وقالت المصابة إنها أثناء عبورها الطريق فوجئت بسيارة مسرعة جدا ويبدو أن سائقها كان مشغولا بشيء ما ولم ينتبه للطريق ولم تشعر بشيء إلا بعد إفاقتها بالمستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية في طريق 100 في مدينة السلام، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة الطريق صدمتها سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات، وتم نقلها إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.