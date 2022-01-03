الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة 16 متهمًا في «عنف النهضة المسلح»

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

تستكمل  الدائرة الثانية (إرهاب) المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، غدًا، إعادة إجراءات محاكمة 16 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد بتدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائي الصادر من النيابة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة والنهضة.

الدائرة الثانية ارهاب محاكم طرة المستشار معتز خفاجي أحداث فض اعتصام النهضة

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وائل لطفي

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