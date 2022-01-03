محافظ الغربية يتابع رفع الأنقاض من عنبر شركة النصر

خروج 5 مصابين من المستشفى

توجه اللواء طارق رحمي، محافظ الغربية واللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، يرافقهما الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك عقب سقوط سقف أحد عنابر الشركة أثناء خروج الوردية، الأمر الذي نتجت عنه إصابة ٦ عمال تم خروج ٥ منهم عقب تقديم الرعاية الطبية، وحالة واحدة تم وضعها بالعناية المركزة وما زال البحث جاريًا عن أحد العمال تحت الأنقاض.

ووجه المحافظ مديرية الصحة بتوجيه أوجه الرعاية الطبية للمصاب في العناية المركزة، كما وجه مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات الاجتماعية المصابين، كما انتشرت قوات الشرطة داخل الشركة لفرض كردون أمني حول العنبر، في حين يواصل رجال الحماية المدنية البحث عن العامل المتبقي، كما قرر مجلس إدارة الشركة بإيقاف العمل غداً بالشركة لحين الانتهاء من المعاينة وفحص كافة العنابر.

جاء ذلك بحضور محمود الشامي وأحمد بلال، وعبدالمنعم إمام، وإبراهيم الديب، واللواء محمد العكل حكمدار المحلة، العميد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة، العقيد عادل حجازي، وكيل الحماية المدنية بالغربية، اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، المحاسب علاء النمر رئيس حي أول المحلة.