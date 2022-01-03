لجنة للوقوف على أسباب تزايد مياه الأمطار بوادي الرمل بمطروح (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الإثنين، مسار تجمعات مياه الأمطار بمنطقة "وادي الرمل"، لمتابعة جهود مجلس مدينة مرسى مطروح في تحويل مسار اتجاه المياه بما لا يعيق الحركة المرورية بالطريق.

ووجه شعيب بتشكيل لجنة معاينة من الموارد المائية والري وتنمية القرية وموارد مطروح؛ للوقوف على أسباب تزايد وتغير مسار اتجاه مياه الأمطار بالمنطقة، والتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة عمل ممرات ناقلة للمياه عبر الطريق بالمناطق الأكثر انخفاضًا، لتحويل المياه في الاتجاه الآخر بما يستوعب كميات مياه الأمطار.

وزار مستشفى سيوة المركزي؛ للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتظام الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض وتوافر الأدوية، موجهًا برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى مع الاستعداد لإقامة مهرجان التمور بسيوة في نهاية الشهر الحالي.

وتفقد عدد من المنشآت السياحية بالواحة، ومبنى إدارة التضامن الاجتماعي؛ للاطمئنان على حسن سير العمل به، ومبنى تراخيص المرور بمدينة سيوة، يرافقه محمد بكر رئيس مدينة سيوة، وعدد من مشايخ وأهالي سيوة.