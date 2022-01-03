«الزراعة» تكشف أخطار خلط المبيدات والاحتياطات الواجب اتباعها

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في لجنة مبيدات الآفات عن الأخطار التي تنتج عن خلط المبيدات والاحتياطات الواجب مراعاتها.

وقال تقرير لوزارة الزراعة إن هناك العديد من الأخطار التي يمكن أن تنتج عن الخلط الخطأ للمبيدات سواء مع بعضها البعض أو المغذيات، ومن بين تلك الأخطار حدوث حرق للنبات أو إنهاء حياة النبات نهائيا، وخطر تكوين مركب ثالث يختلف في تركيبه عن المبيدين المخلوطين وقد يكون تأثيرها خطير على صحة الإنسان، وخطر إضعاف كل مبيد للمادة الفعالة الموجودة في المبيد المخلوط معه فينتج مقاومة للآفات كلتا المادتين.

وأوضح أنه يجب خلط الأمور التي يجب مراعاتها خلال خلط المبيدات، وعدم خلط المبيدات الحشرية والمبيدات الفطرية بصفة عامة، كذلك عدم خلط المبيدات الفطرية مع الزيوت المعدنية، وعدم خلط الأسمدة الورقية مع المبيدات النحاسية، كذلك عدم استخدام مياه الصرف الزراعي لعمل محلول الرش، وعدم رش المبيد الواحد أكثر من مرتين متتاليتين لتلافي حدوث ظاهرة مقاومة الآفة، حيث أن معظم المبيدات الكيميائية تخلط مع بعض من حيث المبدأ ولكن يعتمد ذلك على محلول الرش الناتج بعد إضافة وذوبان المبيد.

وأوضح التقرير أنه يفضل عدم مبيدات العناكب خلطها مع المبيدات الأخرى لأخذ أكبر قدر من الفعالية منها ومثال عليها مبيد بروبرجيت، باستثناء المبيدات الحشرية العناكبية مثل إبماكتين أو كلوروفينايبر، حيث يمكن خلط مبيد أخر معه ولا ضرر، كما يمنع خلط المركبات النحاسية مع المبيدات الفوسفورية العضوية، كما يمنع رش المركبات النحاسية المعدنية على الازهار، وكذلك يمنع خلط الأحماض الأمينية مع المركبات المحتوية على الكالسيوم والكبريت والزيوت المعدنية.

وأكد التقرير أنه يفضل خلط المبيدات أو المغذيات بتنكة ماء خارج الصهريج، ومن ثم وضعها داخل صهريج الرش وبعدها تحرك بخلاط المرش كما يفضل وضع 2000 جرام من الستريك أسيد أو ما يعرف بحمض الليمون بصهريج الرش ويحرك مع الماء قبل وضع اي مبيد بصهريج الرش وذلك للمساعدة على خفض pH سائل الرش.

وأشار التقرير إلى أن الاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام زيوت الرش، هو الامتناع عن رش الزيوت في مرحلة الإزهار والعقد ونضج الثمار، والامتناع عن رش الزيوت الصيفية في الجو الحار الجاف، ويحذر من رش الزيوت الصيفية في بساتين الموالح التي تعرضت أشجارها للعطش، كما يحذر من مزج الزيت بالكبريت أو أحد مشتقاته وعدم رش الزيت إلا بعد مضي 20 يومًا على استخدام المركبات الكبريتية.