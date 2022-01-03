الإثنين 03 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلوفاكيا تفتح المطاعم أمام الملقحين والمتعافين من كورونا

سلوفاكيا
سلوفاكيا

سمحت السلطات في سلوفاكيا لقطاع الضيافة بالتخديم في الأماكن الداخلية على الضيوف الملقحين ضد فيروس كورونا أو من تعافوا منه بموجب القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الإثنين.

وسوف يتم السماح لأربعة أشخاص كحد أقصى من نفس الأسرة بالجلوس إلى نفس الطاولة.

ومن المنتظر أن يتم السماح للأشخاص غير الملقحين بشراء وجبات خارجية من منافذ الضيافة.

ولا يزال حظر تجوال عام مطبقا بين الثامنة مساء والخامسة صباحا، وخلال ساعات الحظر لا يتم السماح سوى بالتحركات الضرورية إلى جانب الانتقال من وإلى العمل. 

ومن غير المسموح أيضا بيع الوجبات الخارجية رغم أن خدمة توصيل الطعام والمشروبات مسموح بها.

ولا يزال حظر على التجمعات لأكثر من ستة أشخاص من أسر مختلفة قائما في الوقت الذي تتهم فيهم أحزاب المعارضة الائتلاف المكون من أربعة أحزاب باستغلال التدابير لتقييد المظاهرات المناهضة للحكومة.

ورغم معدلات الإصابات المرتفعة نسبيا، جرى اتخاذ خطوات على مدار ديسمبر لفتح الشركات والمتاحف وصالات العرض والمعارض والمكتبات، ومن المسموح أيضا إقامة المراسم الدينية وعمل مصاعد التزلج على الجليد.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر إن التطعيم الإجباري لمن تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق هو السبيل للخروج من جائحة كوفيد-19.

وأضاف هيجر أن الأمر ليس مسألة رأي سياسي بل وقائع إضافة إلى تجارب الخبراء، وأنه يجب على الائتلاف الحاكم أن يتوصل إلى اتفاق.

وقال هيجر إنه يتفاوض مع الائتلاف حول هذا الموضوع ، لكن لا يوجد اتفاق بعد، حسب صحيفة "ذا سلوفاك سبيكتيتور" السلوفاكية.

وأكد رئيس الوزراء السلوفاكي: "من الواضح أن المسار الذي تسلكه كل أوروبا هو التطعيم الإجباري".

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رئيس التحرير

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