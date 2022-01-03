حفلان لفرقة «أوبرا القاهرة» فى معهد الموسيقى العربية بمناسبة العام الجديد

تتواصل احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالعام الجديد، حيث تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى حفلين متتاليين بمصاحبة عارف البيانو جريج مارتن ومن إخراج مهدى السيد وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء والخميس 5، 6 يناير على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الغنائية العالمية التى تحتفى بهذه المناسبة منها الليلة الهادئة، اغنية عيد الميلاد، دعه يتجمد، هل تعلمى مارى، عيد الميلاد الأبيض، هل تسمع ما اسمعه، عالم الكريسماس الرائع، لحظة ميلاد الطفل، هذا هو الكريسماس، إنها أكثر اللحظات الرائعة بالعام، صلاة الرب، دقات الجرس وغيرها أداء إيمان مصطفي، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مصطفي محمد، وليد كريم، جولي فيظي، عماد عادل، نسرين رشدي، عزت غانم، عمرو مدحت، جيهان فايد، إلهامي أمين، داليا فاروق، أمينة خيرت، أسامة علي، إبراهيم ناجي، ليلى إبراهيم، برهان الدين فاروق، سلمي الجبالي، مصطفي مدحت وبهاء أيوب.

وكانت قد بدأت احتفالات الأوبرا بالعام الجديد، بثلاث حفلات أقيمت فى القاهرة والإسكندرية ودمنهور مساء الجمعة الماضي، أحدها على المسرح الكبير، حيث قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا ضخما، بقيادة المايسترو اليونانى ڤازيليس تسياتسيانيس ومشاركة كل من السوبرانو النمساوية بيرجيتا سيمون مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا چيڤينيريا، وتضمن مجموعة من الاعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالميين منهم شتراوس، ليهار، كالمان .

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.