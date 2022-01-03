الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يسلم 30 عقدا لتقنين التعديات على أراضى الدولة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

سلم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، 30 عقدًا لتقنين التعديات على أراضي الدولة بالمحافظة، طبقاً للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تتبعها المحافظة لتقنين أوضاع المواطنين بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالفحص، المعاينة، التسعير وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون المنظم بحضور الأستاذ ناجي حنا، مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة.

من جانبه، أشار رحمي إلى أن عدد الطلبات المقدمة والمسددة عنها الرسوم المقررة بلغ 1370 طلبا تمت معاينتها بالفعل، وتم قبول عدد 1224 طلبا منها ورفض 146 أخرى لعدم انطباق الشروط والضوابط الواردة بالقانون، بذلك يصل إجمالي العقود المحررة للمواطنين إلى 889 عقدا بإجمالي مبلغ 100 مليون جنيه؛ ليتبقى عدد 103 عقود لم يتقدم أصحابها لسداد المبالغ المستحقة عليها.

ويناشد المحافظ جميع المواطنين الذين تمت الموافقة على طلبات التقنين الخاصة بهم بسرعة التقدم لسداد المبالغ المستحقة عليهم وتحرير العقود تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكداً على حرص الدولة بكل أجهزتها على استرداد حقوقها واسترداد حق الشعب.

محافظ الغربية يسلم شهيد عقد لتقنين التعديات على أراضي

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وائل لطفي

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