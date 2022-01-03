الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«قهوتك ملكية».. السياحة تفتتح معرض مؤقت بمتحف المجوهرات الملكية

طقم للقهوة من مقتنيات
طقم للقهوة من مقتنيات الملك فاروق

افتتحت  وزارة السياحة والآثار معرض مؤقت بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية تحت عنوان "قهوتك ملكية"، ويضم جزء من طقم للقهوة من مقتنيات الملك فاروق.

وأوضحت صفاء فاروق رجب مدير عام المتحف، أن هذا المعرض يأتي ضمن سلسلة المعارض المؤقتة التي يقيمها المتحف كل فترة لإلقاء الضوء على بعض القطع الأثرية الموجودة بالمخزن، مشيرة إلى أن المعرض يضم 32 قطعة أثرية تتكون من ١٥ فنجان مذهب و ١٧ ظرف فنجان (حامل) زينت من الخارج برسومات ملكية زخرفية من طراز لويس الخامس عشر، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يستمر  المعرض لمدة ٣ أشهر.

ويعد متحف المجوهرات الملكية أحد أهم التحف المعمارية المشيدة على الطراز الأوروبي، شيده المهندس الإيطالي أنطونيو لاشياك عام ١٩١٩م، ويعود مبنى المتحف بالاسكندرية الى  قصر يعود للأميرة فاطمة حيدر إحدى أميرات أسرة محمد على، ويتميز بعمارته وزخارفه والوحدات الفنية الموجودة به. 

وتم تحويل القصر إلى متحف عام ١٩٨٦ ويضم ١٠٤٥ قطعة من المقتنيات النادرة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة لعائلة محمد على باشا.

ومن أهم مقتنيات المتحف فيعرض ” قرط زفاف الملكة فريدة“ المصنوع من البلاتين ومرصع بالماس كما يتدلى منه بيوت فصوص بلاتين مختلفة الأشكال والأحجام على هيئة ثريا مرصعة بالماس. وقد ظهرت الملكة فريدة بهذا القرط في حفل زفافها الاسطوري على الملك فاروق عام ١٩٣٨م،كما يعرض المتحف علبة سيجار مصنوعة من الذهب ومحلاه بالمينا الملونة وقفل العلبة من حجر المرجان.

كما يعرض المتحف علبة مصنوعة من الذهب، بغطاء مستدير الشكل من العقيق الزيتي، ويعلوها صورة للملكة فريدة وتاج وهلال من البلاتين مرصعين بالماس بالإضافة الى  مكحلة، من مجموعة الأمير محمد علي توفيق، مصنوعة من الذهب على شكل علبة مخروطية تتكون من قاعدة وغطاء، تتصل القاعدة بالغطاء بسلسلة من الذهب بها حليات على شكل كرات صغيرة وتنتهي بجريدة طويلة من الذهب. المكحلة بداخلها بقايا كحل.

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