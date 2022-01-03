الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جنوب السودان تعلن ظهور حالات إصابة جديدة بـ«أوميكرون»

كورونا جنوب السودان
كورونا جنوب السودان

يشهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في جنوب السودان تسارعا عاليا في الارتفاع، بعد ظهور حالات إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" .

وقال جون باسكوالي رومونو، مدير إدارة الصحة الوقائية، إن الوزارة أرسلت 81 عينة للفحص في دولة أوغندا الأسبوع الماضي، وأظهرت النتائج ظهور إصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون".

وأوضح: وصلت الوزارة  التقارير التي تؤكد ظهور حالات إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر".

وأضاف: سبق وأن قلنا في تقارير سابقة إننا نشتبه في وصول موجة كورونا الجديدة إلى البلاد، لكنا كنا نحتاج لتأكيدها بشكل عملي، والآن وصلتنا تقارير مؤكدة تفيد بظهور عدد من الإصابات بالمرض".

 وأكد سوف يتم اعلان  الرقم الكلي  بعد مراجعة العينات التي تم جمعها خلال شهر ديسمبر من مراكز الفحص الخاصة. 

وطالب مدير إدارة الصحة الوقائية، المواطنين الاستمرار بتطبيق المعايير الوقائية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل الأيدي بالماء والصابون.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا في جنوب السودان إنها ستتخذ إجراءات جديدة للحد من انتشار الوباء.

تتمثل هذه الإجراءات في منع العاملين بالقطاع الحكومي الذين لم يتلقوا اللقاحات أو إجراء الفحص من مزاولة أعمالهم في مكاتب الدولة.

وقال حسين عبدالباقي، نائب رئيس جنوب السودان  لمجابهة انتشار فيروس كورونا، إن على العاملين في القطاع العام وطلاب التعليم العالي الانصياع لتلك التوجيهات الجديدة لتقليل انتشار المرض، كما ناشد المساجد والكنائس باتباع الإجراءات الوقائية المتعارف عليها.

وأضاف عبدالباقي في تصريحات للصحفيين في جوبا, انه يجب على أي شخص لم يحصل على اللقاح أن يسارع إلى أقرب مرفق صحي لتلقي الجرعة للوقاية من المرض، فقد أصدرنا توجيهات للمؤسسات الحكومية بمنع أي موظف لم يتحصل على التطعيم من دخول مكاتب الدولة، وسنقوم بالشيء نفسه في الجامعات والمعاهد العليا، فالدخول إلى تلك المؤسسات سيكون بشهادة التطعيم أو نتيجة فحص عمرها لا يقل عن 72 ساعة".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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