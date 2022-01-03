تعليم الوادى الجديد ومستقبل وطن يشهدان تصفيات أوائل الطلبة على مستوى المحافظة للمرحلة الابتدائية

شهد الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، بحضور السيد جمال آدم أمين عام حزب مستقبل وطن بالمحافظة والدكتور أحمد سيد حرباوى أمين التعليم والبحث العلمى بالحزب، فعاليات المرحلة الثالثة لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإبتدائية .

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أن ذلك يأتى بالتعاون والتنسيق مع أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة وفي إطار سعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الارتقاء بالتفوق الدراسي والوعى بالمشروعات القومية لدى الطلاب، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن على تنظيم مسابقة أوائل الطلبة للصفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام بالمدارس الرسمية والخاصة عربي علي مستوي الإدارات التعليمية

وأكد أن اللجنة ترأسها مدير إدارة التعليم الابتدائى بالمديرية وأعضاء اللجنة موجهي عموم المواد الدراسية المختلفة والتربية الإجتماعية .

وقال وكيل التعليم بالمحافظة إن اليوم شهد التصفيات على مستوى المحافظة «مديرية التربية والتعليم»، وتخوض المنافسة الفرق الفائزة من المرحلة الثانية على مستوى المركز أو القسم أو الحي، وتتم التصفيات لتحديد الفريق الفائز على مستوى المحافظة، لافتا إلى مشاركة تضمنت 5 مدارس ابتدائية ( الأول من كل إدارة تعليمية ) لخوض المرحلة الثالثة تضمنت: مدرسة العبور الإبتدائية بإدارة الخارجة التعليمية، ومدرسة الغرغور الإبتدائية بإدارة الداخلة التعليمية، ومدرسة الفرافرة الجديدة الإبتدائية بإدارة الفرافرة التعليمية، ومدرسة باريس الجديدة الابتدائية بإدارة باريس التعليمية، ومدرسة البشندى الإبتدائية بإدارة بلاط التعليمية.

وفي سياق متصل، نفذت العلاقات الثقافية بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأثنين، ندوة تثقيفية عن المشاركة المجتمعية وأثرها على العملية التعليمية بمدرسة شاذلي منصور الإعدادية بالجديدة بحضور السيد أحمد حسين مدير الإدارة التعليمية بالداخلة، وإسلام أبو الحسن مدير العلاقات الثقافية بمديرية التربية والتعليم والحاج محمود شاذلي مدير الجمعية التعاونية الزراعية وسيد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية، ومنصور شاذلي عمدة القرية ولفيف من القيادات التعليمية المحلية ومديري المدارس التعليمية.

