الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لـ6 من أسرة واحدة لقتل طفلة وتقطيع جسدها بالدقهلية

الإعدام
الإعدام

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الإثنين، حكمها بالإعدام شنقا لـ6 أشخاص من أسرة واحدة، لإدانتهم بقتل طفلة وتقطيع أجزاء من جسدها.

كانت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية، قد أحالت أوراق متهمين فى وقت سابق، إلى مفتى الجمهورية، لاستطلاع الرأى الشرعى فى الحكم بإعدامهم، بعد اتهامهم بقتل الطفلة.

 كانت قضت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية، بإحالة أوراق المتهمين، إلى مفتى الجمهورية، لاستطلاع الرأى الشرعى فى الحكم بإعدامهم، بعد اتهامهم باختطاف وقتل الطفلة فاطمة إبراهيم مصطفى، 10 سنوات، التي تم العثور على جثتها بالأراضي الزراعية، بعد 15 يوماً من اختفائها أثناء نبش الكلاب عن جثتها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة ، ورئيس الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة، وحدد جلسة دور الانعقاد الثاني من شهر يناير عام 2022 للنطق بالحكم، بعد ورود رأى المفتى.

وتعود الواقعة إلى 30 ديسمبر 2018، عندما تلقى مركز شرطة الستاموني بلاغا من إبراهيم مصطفى عبد الله أبو العلا، 38 سنة، عامل زراعي، وصاحب محل مبيدات زراعية، مقيم قرية 20 النقعة، باختفاء ابنته فاطمة، 10 سنوات، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، أثناء عودتها من درس خصوصي بقرية 22 النقعة، واتهم والد الطفلة ابن عمه وزوج شقيقته السابق، ويُدعى عبد الله أ. 34 سنة، عامل زراعي، مقيم بذات العنوان، بأنه وراء اختطاف ابنته، بسبب خلافات بينه وطليقته، شقيقة المبلغ، على قطعة أرض مساحتها 8 قراريط، كان قد نقل ملكيتها إليها ورفضت التنازل عنها له بعد الطلاق، وتم ضبطه وقتها ونفي قيامه باختطاف الطفلة وقتلها.

محكمة جنايات المنصورة حكم شنقا قتلهم طفلة الدقهلية

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