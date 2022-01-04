الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قائمة أسعار الأسمنت في مصر اليوم الإثنين 3 يناير للمستهلك

أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم

شهدت أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الإثنين 3-1-2022، زيادة تراوحت بين 30 إلى 60 جنيهًا في الطن الواحد، حيث تستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير تفاصيل أسعار طن الأسمنت.

أسعار طن الأسمنت البورتلاندي

بلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويدي 1100 جنيه، بينما سجل سعر طن الأسمنت بشركة حلوان 1080 جنيها، بينما سجل سعر طن الأسمنت بشركة السويس 1070 جنيهًا.

ووصل سعر طن الأسمنت بشركة النصر 1060 جنيها، ليتساوى بذلك مع سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص 1060 جنيها.

وشهد سعر طن الأسمنت استقرارا ملحوظا، بلغ 1025 جنيها، في حين تساوى سعر طن الأسمنت بشركتي أسمنت سيناء والعسكري بني سويف، حيث سجل 1000 جنيها.

وواصلت أسعار طن الأسمنت بشركة الصخرة عند 945 جنيها، وجاءت أسعار طن الأسمنت بشركة أسوان 980 جنيه.

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أسعار طن الأسمنت الأبيض

وعلى سبيل أسعار طن الاسمنت الأبيض، جاء سعر طن الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه، واستقر سعر طن الأسمنت رويال العادة والواحة الأبيض، عند 2525 جنيه، وبلغ سعر طن الأسمنت سوبر رويال 2500 جنيه، فيما جاء سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء 2460 جنيه.

أسعار طن الأسمنت المخلوط

وبالنسبة لأسعار الأسمنت المخلوط، فقد بلغ سعر طن الأسمنت بشركة الواحة، 790 جنيه، وشركة أيه وان 780 جنيه في الطن الواحد، و770 جنيها لطن الأسمنت بشركة العمران.

أسعار طن الأسمنت المقاوم

وعلى جانب آخر، جاء سعر طن الأسمنت المقاوم بشركتي السويدي وقاهر البحار 1125 جنيه، تبعهما سعر طن الأسمنت المقاوم المسلح 1120 جنيه، ثم سعر طن الأسمنت بشركة السويس سى ووتر، 1100 جنيه، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر 1080 جنيه، وأخيرا سعر طن الأسمنت بشركة السهم 1050 جنيه.       

أسعار طن الأسمنت الأبيض أسعار طن الأسمنت البورتلاندي أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الإثنين أسعار طن الأسمنت المخلوط أسعار طن الأسمنت المقاوم أسعار الأسمنت

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وائل لطفي

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