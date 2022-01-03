الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لخطة رصف الشوارع

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، عملية تنفيذ خطة الرصف للعام المالي الحالي، والتي تشمل رصف 145 شارعًا بتكلفة تصل إلى 184 مليون جنيهًا على مستوى مراكز المحافظة، والتي تشمل أيضاً رصف أكثر من 30 شارع ترابي، حيث رافقه المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل ، المحاسب هاني الجويلي  رئيس مدينة بني سويف

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وجرى تم الانتهاء من 35 شارعاً،وجار العمل في 15 شارع آخر بمدينة بني سويف، فيما يجري العمل في  3 شوارع رئيسية بمدينة سمسطا، وتم الانتهاء من شارعين بمدينة ناصر ، ويجرى العمل في شارعين رئيسيين بمدينة الفشن يبلغ طول أحدهما أكثر من 3كم.

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وناقش محافظ بنى سويف  الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة ميدان الأزهري، حيث تم الانتهاء من 40% من المشروع ، الذي يتضمن حوائط ساندة عند المجرى المائي ترعة، وسيتم توسعة المحاور المرورية وإضافة مساحات تصل عرضها 6 أمتار بزيادة من كل جانب، ليصل إجمالي الإضافة إلى 12متراً من الجانبين ، وغيرها من الأعمال بالمنطقة الحيوية التي تلتقي فيها عدد من الطرق المهمة.

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بني سويف وزارة النقل دكتور محمد هاني غنيم الموقف التنفيذى خطة الرصف مدينة بنى سويف

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وائل لطفي

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