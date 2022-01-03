قبل ترويجها.. ضبط شخص بـ 50 ألف قرص منشط جنسي في القاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم حال ركوبه سيارة بدائرة القسم، و بحوزته (880 قرص مخدر - 50.000 قرص منشط - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأقراص المخدرة والمنشطة بقصد الاتجار، و أن الهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.