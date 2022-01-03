الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قبل ترويجها.. ضبط شخص بـ 50 ألف قرص منشط جنسي في القاهرة

قرص منشط جنسي
قرص منشط جنسي

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم حال  ركوبه سيارة بدائرة القسم،  و بحوزته (880 قرص مخدر - 50.000 قرص منشط - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأقراص المخدرة والمنشطة بقصد الاتجار، و أن الهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة الساحل مديرية امن القاهرة الحالة الأمنية 880 قرص مخدر المنشطة

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وائل لطفي

سنة التصنيع

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