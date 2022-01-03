الإثنين 03 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أبطال «ولهان» يحتفلون بانطلاق تصوير العمل الجديد

مسلسل ولهان
مسلسل ولهان

احتفل أبطال مسلسل "ولهان"، خلال الساعات الماضية بانطلاق تصوير العمل، داخل إحدى الفيلات المهجورة بمنطقة الصليبة في أبو رواش.

وجمعت المشاهد الأولى بين كل من؛ محمد رضا، وريم أحمد، وحامد الشراب، وإيمان رجائي، واستمر التصوير لما يقرب من ١٨ ساعة. 

وشهدت الاحتفالية حضور النجوم منذر رياحنة، ومحمد نجاتي، وبسنت النبراوي، رغم عدم ارتباطهم بتصوير مشاهد لهم في هذا اليوم، وتقطيع نجوم العمل لتورتة انطلاق التصوير التي وضع عليها إسم العمل. 

ويتكون المسلسل من ١٠ حلقات، وتدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي ورعب وإثارة.

مسلسل "ولهان" بطولة النجوم: منذر رياحنة، محمد رضا، محمد نجاتي، ريم أحمد، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، مدير تصوير د. أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، مشرف إضاءة أيمن كئه، ومشرف عام على الإنتاج محمد أبو العلا، سيناريو وحوار ورشة Big pen، وإخراج بلال العربي، وإنتاج شركة جولدن xyz جروب للإنتاج الفني والتوزيع.

ومن المقرر عرض المسلسل عبر إحدى المنصات خلال الفترة القادمة، بعد انتهاء التصوير وكافة أعمال ما بعد التصوير من مونتاج ومكساج، بعد عدة جلسات مع بطل العمل منذر رياحنة، ومنتج ومخرج ومؤلف العمل، حيث تم الاستقرار على كافة تفاصيل المسلسل الجديد الذي يقدم أجواء من الإثارة والأكشن والتشويق ووضع المنتج خطة لتصوير العمل خلال الأسابيع القليلة القادمة من أجل تجهيز العمل وهو ما وافقت عليه الشركة المنتجة.

 

مسلسل ولهان ولهان مسلسل الفيلات منطقة الصليبة أبو رواش محمد رضا ريم أحمد منذر رياحنه محمد نجاتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

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