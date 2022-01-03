برلماني: مصداقية الدولة نجحت في تحويل منتدى شباب العالم من مبادرة دولية

أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن منتدى شباب العالم نجح خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 4 أعوام، فى أن يتحول من مجرد مبادرة من مجموعة من الشباب المصرى فى مؤتمر الإسماعيلية، ليتم اعتماد فى فبراير الماضى من قبل الأمم المتحدة ليصبح منصة دولية لتبادل الحوار بين شباب العالم.

وأوضح عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن السر وراء نجاح منتدى شباب العالم وتفوقه فى كل نسخة مقارنة بالنسخ السابقة لها، هى المصداقية التى حرصت عليها القيادة السياسية منذ المرة الأولى لانعقاده فى 2017، مشيرا إلى أن حرص الدولة على تنفيذ توصيات المنتدى وخروجها للنور هو السبب فى ثقة العالم والمؤسسات الدولية فى هذه المبادرة التى أصبحت منصة هامة ينتظرها الشباب من مختلف البلدان للمشاركة بها.

وينطلق منتدى شباب العالم من مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وأعلنت إدارة المنتدى هذا العام عن شمول قائمة الرعاة الرسميين لنخبة من المؤسسات المصرية العالمية المتنوعة بين المنظمات الدولية والشركات الاستثمارية والبنوك والوزارات والجامعات.

ويتكفل الرعاة بتغطية ميزانية جميع أحداث وفعاليات المنتدى بالكامل حرصا من إدارة المنتدى على عدم المساس بالموازنة العامة ولا تحملها أية أعباء.

كما أعلنت إدارة المنتدى عن تبرعها بمبلغ 50 مليون جنيه مصري من فائض ميزانيتها هذا العام ليتم توجيهها لدعم وتمويل مختلف المبادرات التنموية .

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء ، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

جدير بالذكر أن المنتدى إنطلق عبر ثلاث نسخ في الأعوام 2017 و2018 و2019، ويهدف إلي جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلي العالم ، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.