الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: مصداقية الدولة نجحت في تحويل منتدى شباب العالم من مبادرة دولية

النائب هشام الجاهل
النائب هشام الجاهل

أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن منتدى شباب العالم نجح خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 4 أعوام، فى أن يتحول من مجرد مبادرة من مجموعة من الشباب المصرى فى مؤتمر الإسماعيلية، ليتم اعتماد فى فبراير الماضى من قبل الأمم المتحدة ليصبح منصة دولية لتبادل الحوار بين شباب العالم.

وأوضح عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن السر وراء نجاح منتدى شباب العالم وتفوقه فى كل نسخة مقارنة بالنسخ السابقة لها، هى المصداقية التى حرصت عليها القيادة السياسية منذ المرة الأولى لانعقاده فى 2017، مشيرا إلى أن حرص الدولة على تنفيذ توصيات المنتدى وخروجها للنور هو السبب فى ثقة العالم والمؤسسات الدولية فى هذه المبادرة التى أصبحت منصة هامة ينتظرها الشباب من مختلف البلدان للمشاركة بها.

وينطلق منتدى شباب العالم من مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وأعلنت إدارة المنتدى هذا العام عن شمول قائمة الرعاة الرسميين لنخبة من المؤسسات المصرية العالمية المتنوعة بين المنظمات الدولية والشركات الاستثمارية والبنوك والوزارات والجامعات.

ويتكفل الرعاة بتغطية ميزانية جميع أحداث وفعاليات المنتدى بالكامل حرصا من إدارة المنتدى على عدم المساس بالموازنة العامة ولا تحملها أية أعباء.

كما أعلنت إدارة المنتدى عن تبرعها بمبلغ 50 مليون جنيه مصري من فائض ميزانيتها هذا العام ليتم توجيهها لدعم وتمويل مختلف المبادرات التنموية .

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء ، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

جدير بالذكر أن  المنتدى  إنطلق عبر ثلاث نسخ في الأعوام 2017 و2018 و2019، ويهدف إلي جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلي العالم ، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

الامم المتحدة السيسي مصر الجامعات الإسماعيلية جنوب سيناء مجموعة من الشباب الموازنة العامة استثمارية مدينة شرم الشيخ منتدى شباب العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامى إبراهيم حجازى بعد صراع مع المرض

حكم نهائي من مجلس الدولة برفض وقف رئيس نادي الزمالك 4 سنوات

«وضع كل شىء معًا».. شرح درس رياضيات بقناة مدرستنا لرابعة ابتدائى

«الصحة»: تطعيم 100 ألف مواطن ضد «كورونا» خلال ديسمبر ضمن «معًا نطمئن»

العثور على جثة فتاة أجنبية داخل شقتها فى كومبوند بالشيخ زايد

جثمان إبراهيم حجازى يصل مسجد الفاروق بالمعادى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات

«بينيت» يطالب الإسرائيليين بتلقى اللقاح وارتداء الأقنعة

بعد المصادقة على وحدة الإرهاب: ما هى مهام وحدة "اليمام" الإسرائيلية؟