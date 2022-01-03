مباحث التموين تحرر 85 قضية متنوعة بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء علاء فاروق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون، فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 85 قضايا تموينية، تنوعت من بين 13 عدم حمل شهادة صحية و 12 عدم الإعلان عن أسعار 9 إدارة منشأة بدون ترخيص و5 بيع بأزيد من السعر الرسمي و6 إنتاج خبز ناقص الوزن و 5 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.