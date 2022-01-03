الإثنين 03 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ارتكبت 15 واقعة.. ضبط عصابة لسرقة أجزاء السيارات بالنزهة

ضبط عصابة
ضبط عصابة

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي، في سرقة أجزاء السيارات بعد  ارتكابهم 15 واقعة سرقة بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة.

وكانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم،  قد اشتبهت فى سيارة يركبها 3 أشخاص، بفحصهم تبين أن لأحدهم معلومات جنائية"، وعُثر بداخل السيارة على مجموعة من أجزاء السيارات.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة أجزاء السيارات بأسلوب "الفك" وأن المضبوطات حيازتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، واعترفوا بارتكاب 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

 وأضافوا  أنهم تصرفوا في مجموعة من متحصلات نشاطهم بالبيع لأحد الأشخاص، لا يمكنهم الإرشاد عنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

ضبط تشكيل عصابي قسم شرطة النزهة مديرية امن القاهرة مباحث القاهرة مباحث قسم شرطة النزهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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