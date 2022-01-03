الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 88 «ديلر» مخدرات وأسلحة نارية في حملة أمنية بالجيزة

أسلحة نارية
أسلحة نارية

شنت مباحث الجيزة حملة أمنية تحت إشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بقيادة إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وأسفرت عن ضبط 88 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.

كما تم  ضبط 80 متهمًا من بينهم 75 بتهمة التعاطي، و عثر بحوزتهم على (8 فرش حشيش، و 764 تذكرة من مخدر الهيروين، و 1213 قرص مخدر، و 345 جرام من مخدر الأستروكس، و 9 كيلو جرام الشادو، و 5 كيلو جرام بانجو، و 2 كيلو جرام بودر).

كما تم ضبط 8 متهمين عثر بحوزتهم  على (4  فرد محلي الصنع 12 مم ــ 1 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم، و 5  طبنجة عيار 9 ملم و 178 طلقة مختلفة الأعيرة) وذلك خلال الـ 24ساعة الماضية، و جرى تحرير المحاضر وإحالة كل واقعة على حدة للنيابة العامة.

 جاء ذلك تحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.

 

مباحث الجيزة أمن الجيزة الردع العام ارتكاب الجرائم الجنائية المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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