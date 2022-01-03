ضبط 3 كونوا عصابة لسرقة متعلقات المواطنين والسيارات بعين شمس

تمكن رجال مباحث القاهرة، اليوم الإثنين، من ضبط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين والسيارات بمنطقة عين شمس محافظة القاهرة.

و تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من صاحب شركة توريدات ، مقيم بدائرة القسم، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، أوقف السيارة ملكه أسفل العقار سكنه وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه وحال عودته اكتشف كسر زجاج السيارة ، وسرقة المبلغ المالي من داخلها.

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير قدوم وهروب مرتكبي الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، وذلك باستخدام سيارة مستأجرة بمعرفة أحدهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، سيارة أخرى "ملك أحدهم" تُستخدم فى وقائع سرقات أخرى.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب وسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد استخدامها فى وقائع السرقة، واعترفوا بارتكاب حادثي سرقة سيارة أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه من متحصلات نشاطهم الإجرامي، كما تم بإرشادهم ضبط السيارتين المستولى عليهما بمكان إخفائها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.