الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«المرور» تُعيد فتح طريق «فيران - سانت كاترين»

فتح طريق فيران سانت
فتح طريق فيران سانت كاترين

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، فتح طريق «فيران - سانت كاترين» بمحافظة جنوب سيناء أمام حركة المرور، بعد وضوح الرؤية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم.

وكانت إدارة المرور أغلقت الطريق، بسبب سيول ظهرت أعلاه منعا لوقوع الحوادث ووضعت اﻹدارة العامة للمرور إرشادات مرورية مهمة لتجنب وقوع الحوادث أثناء، وبعد سقوط اﻷمطار على الطرق منها:

- التحكم فى عجلة القيادة جيدًا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

- تهيب إدارة المرور جميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المقررة لها واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب.

- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق.

- استعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة.

 

الإدارة العامة للمرور طريق فيران - سانت كاترين جنوب سيناء حركة المرور سيول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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