بعد انتهاء زيارته الرعوية.. بطريرك أنطاكية يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي مساء أمس، قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، بعد انتهاء زيارته الرعوية لأبناء الكنيسة السريانية بمصر التي استغرقت أربعة أيام.

وأوفد قداسة البابا تواضروس الثاني نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لقطاع كنائس ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية، والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط لوداع قداسة البطريرك، في مطار القاهرة.

وكان قد استقبل نيافة الأنبا موسي أسقف الشباب أمس قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر.

ومن المعروف ان قداسته درس في الكلية الإكليريكية بالقاهرة في شبابه، وارتبط من وقتها بعلاقة محبة مع نيافة الأنبا موسى لم تنقطع طوال السنين الماضية.

رافق قداسته خلال الزيارة صاحبا النيافة مار تيموثاوس متى الخوري مطران حمص وحماة وطرطوس والنائب البطريركي بالوكالة في مصر ومار جوزيف بالي السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام والأب الربان فيلبس عيسى كاهن رعية السيدة العذراء للسريان الارثوذكس بالقاهرة والدكتور إلياس حلبي.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح السبت، قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية والوفد المرافق له، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

حيث استقبل خورس شمامسة الكنيسة المرقسية صاحبي القداسة بالألحان، وألقى قداسة البابا كلمة ترحيب بغبطة البطريرك، تلتها كلمة لغبطته، وبعدها قدم القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية شرحًا لتاريخ كنيسة الإسكندرية، زار صاحبا القداسة بعدها مزار القديس مار مرقس الرسول والكلية الإكليريكية بالإسكندرية، وتبادلا الهدايا التذكارية.

يذكر أن قداسة بطريرك أنطاكية وصل مصر منذ أيام في زيارة رعوية لأبناء الكنيسة السريانية بمصر

واحتفلت الكنيسة السريانية بمصر بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر.