إصابة 5 بينهم طفل فى تصادم سيارتين «ملاكى وربع نقل» بالشرقية

أصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، بينهم طفل بجروح وكدمات وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى مع ربع نقل بطريق بلبيس القاهرة الزراعى، التابع لدائرة ونطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

كان اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس القاهرة الزراعى اتجاه أبو زعبل.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وملاكي نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفل بجروح وكدمات وإصابات متفرقة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعا إلى مستشفى الزوامل، لتلقي الإسعافات الطبيبة اللازمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق بمركز شرطة بلبيس لمباشرة التحقيقات، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.