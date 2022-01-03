الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نيابة سوهاج تُحقق في واقعة العثور على جثة مسن بترعة «المرة»

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بسوهاج، اليوم الإثنين، التحقيق في واقعة العثور على جثة رجل مسن عثر عليها بترعة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

عثر أهالي مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، على جثة لرجل سبعيني، طافية على المياه بترعة المرة، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج فور العثور عليها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة المرة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، تبين عقب انتشال الجثمان أن الجثة لرجل يُدعى محمد. ع - 70 عامًا - عامل - ويقيم دائرة مركز جرجا، يرتدى كامل ملابسه وبمناظرتها تبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية بها.

وبسؤال نجلته سهير محمد - 25 عامًا - ربة منزل”، ونجل عمه “رفعت. ع - 57 عامًا - مقاول - ويقيمان بذات الناحية، قررا بمضمون ما تقدم وأضافا بأن المذكور يُعاني من ضعف البصر ومرض الزهايمر، وخرج منذ 3 أيام لزيارة نجلته الثانية ولم يعُد إلى المنزل دون تحرير محضر بغيابه.

وحال سيره على حافة الترعة المُشار إليها إنزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

 

الأجهزة الأمنية محافظة سوهاج مديرية أمن سوهاج مركز شرطة جرجا جثة رجل مسن

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وائل لطفي

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