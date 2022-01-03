الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع فكري الهواري بتهمة الإساءة لرجال الدولة

التحقيق
التحقيق

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع فكري الهواري بتهمة الإساءة لأجهزة الدولة.

وألقى رجال المباحث القبض على فكرى الهوارى مدير سلسلة أسواق هايبر وان، لاتهامه بالإساءة لأجهزة الدولة ورجال الشرطة، حيث تم ضبطه بمدينة الشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 كان مقاطع فيديو قد سجلها أحد الأشخاص للمتهم خلال الإساءة لأجهزة الدولة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم القبض عليه بكومباوند سكنى بمدينة الشيخ زايد. تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

رجال المباحث القبض على جهات التحقيق المختصة مدينة الشيخ زايد تحرير محضر أجهزة الدولة

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