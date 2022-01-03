«لايف ساينس» تتوقع اكتشاف عظيم في المدينة الذهبية المفقودة بمصر

توقعت مجلة" لايف ساينس" العلمية البارزة، اكتشاف المزيد من الأسرار والاكتشافات الأخرى داخل المدينة الذهبية المفقودة التي تم العثور عليها في العام المنصرم.



"المدينة الذهبية المفقودة"



في عام 2021 أعلن علماء الآثار عن اكتشاف "المدينة الذهبية المفقودة" بالقرب من الأقصر حيث كانت تسمى "صعود آتون".

ووفقا للمجلة البارزة: فقد أثار هذا الاكتشاف عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، لكن علماء الآثار حفروا جزءًا صغيرًا منه فقط حتى الآن، ووفقًا للسجلات التاريخية، كان للفرعون أمنحتب الثالث (حكم 1391-1353 قبل الميلاد) ثلاثة قصور في المدينة.

وفي عام 2022 ، يمكننا أن نتوقع سماع المزيد من الاكتشافات من هذه المدينة التي قد تشمل هذه القصور الملكية أو غيرها.

كما يمكن لأي اكتشافات جديدة أن تسلط الضوء على بعض الألغاز التاريخية، مثل لماذا حاول إخناتون نجل أمنحتب الثالث توحيد الدين في مصر مصر حول عبادة آتون بدلاً من آلهة الآلهة التقليدية في مصر القديمة.

أثار أفغانستان

قالت المجلة العلمية أنه في ظل الأوضاع السائدة الان حيث سيطرت طالبان على أفغانستان في أغسطس 2021 ، مما دفع البلاد إلى أزمة اقتصادية يمكن ان تظهر العديد من الأثار المسروقة من أفغانستان والموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية حيث بات هناك الآن مع تزايد اليأس الاقتصادي، فرصة جيدة لزيادة النهب أيضًا حيث يكافح الناس لإطعام أنفسهم وأسرهم.

ومن المحتمل أن تظهر الآثار المسروقة من أفغانستان في الولايات المتحدة ودول أخرى، مما يضطر إلى اتخاذ بعض الخيارات الصعبة. هل يعيدون القطع الأثرية المسروقة إلى الحكومة التي تحكمها طالبان - مع العلم أن طالبان دمرت الآثار في الماضي؟ أم أنهم يحتفظون بالقطع الأثرية في مكان ما أو يوجهون وكالات إنفاذ القانون لتجاهل القطع الأثرية المسروقة من أفغانستان.