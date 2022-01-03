مصرع طفل سقط من الطابق العاشر فى المنوفية

لقي طفل مصرعه بعد سقوطه من الطابق العاشر بعمارة الأوقاف بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة منوف العقيد محمد شوقي كوينه يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع الطفل، بيجاد أحمد، يبلغ من العمر ٩ سنوات بعد سقوطه من الطابق العاشر وتوفي في الحال وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



بالانتقال والفحص أكد شهود العيان أن الطفل سقط من الطابق العاشر من أحد العمارات التابعة لوزارة الأوقاف بمدينة منوف وتم نقل الجثمان إلى مستشفى منوف المركزي لاستخراج تصاريح الدفن.

وعلى صعيد آخر منفصل توفيت عروس في مركز تلا بمحافظة المنوفية بعد شهرين من زفافها أثناء الاستحمام، حيث أصيبت بسكتة قلبية.

وشيع المئات من أهالي مدينة تلا جثمان العروس «مروة. خ» (20 عاماً) والتي لقيت مصرعها بعد شهرين من زواجها.

وقال رجب أبو خضرة من أهالي المدينة وأحد أقارب العروس إن مروة تزوجت قبل شهرين فقط وانتقلت للإقامة في إحدى قرى تلا مع زوجها، موضحاً أنه أثناء استحمام العروس سقطت على الأرض وبعد عرضها على الأطباء أكدوا وفاتها وعدم وجود شبهة جنائية وأنها توفت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.