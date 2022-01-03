الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل سقط من الطابق العاشر فى المنوفية

الطفل المتوفى
الطفل المتوفى

لقي طفل مصرعه بعد سقوطه من الطابق العاشر بعمارة الأوقاف بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية. 

 

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة منوف العقيد محمد شوقي كوينه يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع الطفل، بيجاد أحمد، يبلغ من العمر ٩ سنوات بعد سقوطه من الطابق العاشر وتوفي في الحال وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 

بالانتقال والفحص أكد شهود العيان أن الطفل سقط من الطابق العاشر من أحد العمارات التابعة لوزارة الأوقاف بمدينة منوف وتم نقل الجثمان إلى مستشفى منوف المركزي لاستخراج تصاريح الدفن. 

 

وعلى صعيد آخر منفصل توفيت عروس في مركز تلا بمحافظة المنوفية بعد شهرين من زفافها أثناء الاستحمام، حيث أصيبت بسكتة قلبية.

 

وشيع المئات من أهالي مدينة تلا جثمان العروس «مروة. خ» (20 عاماً) والتي لقيت مصرعها بعد شهرين من زواجها.

 

وقال رجب أبو خضرة من أهالي المدينة وأحد أقارب العروس إن مروة تزوجت قبل شهرين فقط وانتقلت للإقامة في إحدى قرى تلا مع زوجها، موضحاً أنه أثناء استحمام العروس سقطت على الأرض وبعد عرضها على الأطباء أكدوا وفاتها وعدم وجود شبهة جنائية وأنها توفت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

مواقع التواصل المنوفية الأوقاف شرطة المركزى محافظة مستشفى تحقيقات الطيب محافظ

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

أنباء عن استهداف قاعدة زليكان التركية شمالى العراق بأكثر من 10 صواريخ

محمد الباز: الناس تتعامل مع كورونا على أنه انتهى وعلينا الالتزام

«تابعه الجميع».. رد فعل كييف على كلمة بوتين بمناسبة العام الجديد

تامر حسنى يرد على تصريحات على الحجار لـ محمد الباز: «شرف لى ألحن ليك»

الشرطة الهولندية تفرق مظاهرة محظورة ضد سياسات الحكومة لمواجهة كورونا

دراسة أمريكية: الثوم يخفض مستويات الكوليسترول بالدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى يوقع أمر هدم منزل «أبوشخيدم» مُنفذ عملية القدس

خبير صحة إسرائيلي يرجح إصابة ثلث الإسرائيليين بأوميكرون خلال 3 أسابيع

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل