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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قفزة فى سعر اليورو لدى البنوك المصرية اليوم الإثنين 3-1-2022

سعر اليورو
سعر اليورو

شهد سعر اليورو للشراء والبيع، اليوم الإثنين الموافق 3 /1 /2022، قفزة جديدة عن مستوياته السابقة أمام الجنية المصري لدى جميع البنوك المصرية، بالتزامن مع استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

سعر اليورو الإثنين 3-1-2022


تراوح شراء سعر اليورو بين 17.67 و17.80 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين  17.90 و17.92 جنيه  واحتفظ بنك الإسكندرية في مقدمة البنوك الأقل سعر شراء لليورو بعدما ارتفع من 17.671 جنيه  لـ 17.677 جنيه، ومن 17.902 جنيه لـ17.944 جنيه  للبيع، كما ارتفع سعر الشراء لدى البنك التجاري الدولي من 17.6958 جنيه لـ 17.7021 جنيه للشراء، ومن  17.9018 جنيه لـ 17.9443 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري ارتفع سعر اليورو من 17.7378 جنيه لـ 17.8039 جنيه للشراء ومن17.8495 جنيه لـ 17.9207 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر من 17.6716 جنيه لـ 17.6795 جنيه للشراء ومن 17.8791 جنيه لـ 17.9216 جنيه للبيع، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" ارتفع  من 17.6716 جنيه لـ 17.6794 جنيه  للشراء، ومن 17.8790 جنيه لـ 17.9215 جنيه للبيع.

كما تحرك سعر اليورو "بنكنوت"  لدى البنك الأهلي المصري من 17.6732 جنيه لـ 17.6795 جنيه للشراء، ومن 17.8791 جنيه لـ 17.9216 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو "تحويل" ارتفاع من  17.6732 جنيه لـ 17.6795 جنيه للشراء، ومن 17.8791 جنيه لـ 17.9216 جنيه للبيع.

اليورو سعر عملات الجنيه المصري بنوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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قفزة فى سعر اليورو لدى البنوك المصرية اليوم الإثنين 3-1-2022

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