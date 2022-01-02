هل خاصية الغفوة فى ساعة التنبيه خطر على الصحة؟.. العلم يجيب

أصبح المنبه من الأمور التي لا يجب أن تغفلها قبل الصعود إلى الفراش، حيث يعتبر الشريك الرسمي للكثير من الموظفين والعمال من أجل مواصلة العمل.

ويُعتقد الكثيرين أن "زر الغفوة" بالمنبه يجعلك تشعر بالنعاس أكثر، فقد خلصت الدراسات الحديثة إلى أن زر الغفوة هو السبب وراء التعب في فترة بعد الظهر وفقًا لما ذكره موقع "healthiest" الطبي.

أشار الباحثون إلى أن استخدام زر الغفوة وعدم الاستيقاظ من الوهلة الأولي يساهم في الشعور بالتعب طوال فترات اليوم، وتقليل الإنتاجية الخاصة بك في عملك، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالضغط العصبي والتوتر وزيادة فرص الإصابة بنوبات القلق.

النوم المتقطع.. أكثر الأضرار لـ"زر الغفوة"

تم اكتشاف الآثار السلبية المتعلقة بالنوم وفقًا للمدير الطبي لمراكز اضطرابات النوم في "وادي بريسكوت" بولاية أريزونا، والذي يعتبر أهمها النوم المتقطع، حيث يتأثر الجسم بشكل كبير، وهذا سيؤدي إلى عدم القدرة على خوض دورة النوم إلى الشعور بالترنح أثناء النهار.

فعندما تتعطل دورة النوم، تتأثر عملية اتخاذ القرار لدى الشخص، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على التركيز والشعور بالتوتر طوال الوقت، الناتج عن الكسل والخمول وعدم الحصول على قسط كاف من النوم.

أوضح الخبراء يعبث زر الغفوة بجميع هرمونات الدماغ ، الأمر الذي يتسبب في انقطاع دورة النوم، وبالتالي يؤثر على الجسم من خلال الشعور بالنعاس أثناء النهار والنشاط ليلاً من خلال الإصابة بالارق.

ومع ذلك، فإن زر الغفوة هو مجرد غيض من فيض، فالحاجة إلى استخدام زر الغفوة هي نتيجة عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم خلال الليل نتيجة للتعرّض للتوتر والضغوط طوال اليوم، حيث يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة كتلة الجسم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.