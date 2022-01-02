طرح البوسترات الدعائية لفيلم «معالي ماما» استعدادًا لعرضه في فبراير

طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائي لفيلم “معالي ماما”، حيث جمع البوستر الرئيسي الفنانة بشرى والفنان محمود الليثي بالفنانة نور ايهاب والفنان سليم ترك الشهير بسولي والفنان ياسين أمير بالإضافة إلى بوسترات منفصلة لكل فنان منهم بعدسة المصور هيثم خليفة.

بشري فيلم معالي ماما

ومنحت الرقابة على المصنفات الفنية فيلم معالي ماما تصنيف جمهور عام.

وانتهي المونتير محمود مهدي، من جميع تفاصيل المونتاج الخاصة بالفيلم تمهيدًا لعرضه في شهر فبراير المقبل.

محمود الليثي فيلم معالي ماما

قصة فيلم معالي ماما

و تدور أحداث فيلم معالي ماما فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

نور ايهاب فيلم معالي ماما

أبطال فيلم معالي ماما

فيلم "معالي ماما" بطولة بشري ومحمود الليثي ، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، و عدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، و طاهر أبو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومسئول إعلامي يارا أحمد.