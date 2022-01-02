الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح البوسترات الدعائية لفيلم «معالي ماما» استعدادًا لعرضه في فبراير

بوستر فيلم معالي
بوستر فيلم معالي ماما

طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائي لفيلم “معالي ماما”، حيث جمع البوستر الرئيسي الفنانة بشرى والفنان محمود الليثي بالفنانة نور ايهاب والفنان سليم ترك الشهير بسولي والفنان ياسين أمير بالإضافة إلى بوسترات منفصلة لكل فنان منهم بعدسة المصور هيثم خليفة.

بشري فيلم معالي ماما 

ومنحت الرقابة على المصنفات الفنية فيلم معالي ماما تصنيف جمهور عام. 

وانتهي  المونتير محمود مهدي، من جميع تفاصيل المونتاج الخاصة بالفيلم تمهيدًا لعرضه في شهر فبراير المقبل.

محمود الليثي فيلم معالي ماما 

قصة فيلم معالي ماما 

و تدور أحداث فيلم معالي ماما فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

نور ايهاب فيلم معالي ماما

أبطال فيلم معالي ماما 

فيلم "معالي ماما" بطولة بشري ومحمود الليثي ، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، و عدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، و طاهر أبو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومسئول إعلامي يارا أحمد.

الطفل ياسين فيلم معالي ماما 
معالي ماما فيلم معالي ماما بوسترات فيلم معالي ماما بشري معالي ماما موعد عرض فيلم معالي ماما

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

محمد الباز: الناس تتعامل مع كورونا على أنه انتهى وعلينا الالتزام

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

«بريئة يا ماما».. القصة الكاملة لهاشتاج «حق بسنت لازم يرجع»

«شبورة ورياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«تامر حسنى» يرد على تصريحات «علي الحجار» لـ «محمد الباز»

انتشار سيارات رفع مياه الأمطار بالطرق والشوارع فى كفر شكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى يوقع أمر هدم منزل «أبوشخيدم» مُنفذ عملية القدس

خبير صحة إسرائيلي يرجح إصابة ثلث الإسرائيليين بأوميكرون خلال 3 أسابيع

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل