تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل شاب فى طنطا لـ4 يناير

قضت محكمة جنايات طنطا، بتأجيل نظر محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 28591 جنايات ثان طنطا لسنة 2021، لـ4 يناير من الشهر الجاري.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية بلاغًا من المستشفى الجامعي بوصول الشاب أمير فاروق 23 سنة مصابًا بعدة طعنات متفرقة من الجسم وتوفي متأثرًا بإصابته.

وشكل اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية فريق بحث لكشف غموض الواقعة، حيث دلت التحريات أن المجني عليه أثناء عودته من عمله في محل سوبر ماركت بالمنطقة التي يسكن فيها، بطنطا، توجه بصحبة بعض الجيران لحضور فرح أحد معارفه لتهنئته، وكانت والدته في انتظار عودته للمنزل وتحاول الاتصال به كل فترة لانشغالها عليه، فأخبرها أنه في الطريق، وهو في طريق عودته للمنزل شاهده أحد جيرانه ويدعى مصطفى وكان قد نشب بينهما سوء تفاهم سابق وانتظره وقام ومعه مجموعة من الأشخاص يستقلون دراجات نارية وتعدوا عليه بالضرب والطعنات وحاول المجني عليه تفادي الطعنة والفرار منه وتدخل بعض المتواجدين لمنع وقوع الجريمة، لكنه لاحقه هو وشخصان آخران بالطعنات حتى سقط على الأرض مغشيًا عليه بينما فروا هاربين.

وتم نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخير، وهو الأمر الذى أثار حالة من الحزن بين أهالي مدينة طنطا نظرًا لتمتع المجني عليه بسمعة طيبة ومحبة أهالي المنطقة التي يسكن بها.