استكمال أعمال الصرف الصحي فى جنابية ماضى بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال استكمال مشروع الصرف الصحي الذي تنفذه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشارع عجور المتفرع من شارع جانبية ماضي بمنطقة السنانية، حيث أمرت بمد تلك الأعمال لتغطى المنطقة بالكامل؛ نظرًا لوقوعها داخل الحيز العمراني ووجود كتلة سكنية كبيرة بها، ليصبح إجمالي طول تلك الأعمال ٣٥٠ مترا، استجابة لمطالب أهالي المنطقة.

وتوجه الأهالي بالشكر والتقدير إلى محافظ دمياط على استجابتها السريعة لهم، مؤكدين أنه تم التعامل الفوري مع هذا المطلب وتذليل كافة العقبات لاستكمال المشروع.