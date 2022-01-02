باحثون يتوصلون إلى علاج لسرطان المبيض

دائمًا ما يتهم الكرنب بأنه من الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض مثل السمنة وغيرها من المشكلات المتعلقة بالصحة الجسدية، ولكن مؤخرًا كشف عدد من الباحثون، فائدة قد تكون الأعظم للكرنب، وهو القضاء على سرطان المبيض وفقًا للأبحاث المنشورة بموقع «healthdigezt» الطبي.

يحتوي الكرنب أو كما يعرف في بعض البلدان بـ«الملفوف» على مادة تسمي بـ«DIM» وهي مادة كيميائية موجودة في الملفوف والخضروات الصليبية الأخرى، حيث تتشكل هذه المادة بشكل طبيعي في الجسم عند تناول الخضار وخاصة الكرنب، والتي تساهم بدورها في محاربة الخلايا السرطانية.

وأجريت الدراسة باستخدام فئران معملية تعرضت للخلايا السرطانية، حيث أوقفت الفئران التي لديها DIM نمو الخلايا السرطانية، فقد تم استخدام هذه المادة الكيميائية أيضًا للتجربة على المشاركين في العلاج الكيميائي، حيث حقق المشاركون الذين تناولوا هذه المادة الكيميائية تحسنًا بنسبة 50٪ في علاجهم.

ومن المعروف منذ فترة طويلة أن DIM يوقف نمو الخلايا السرطانية، ولكن وفقًا لأحدث الأبحاث فانه يمكنه بالفعل إزالة الخلية السرطانية بشكل كامل.

أجرى الدكتور سانجاي سريفاستافا، من جامعة تكساس التقنية بحثًا حول هذه المادة " DIM" حيث توصل الباحثون إلى أنها تزيد فعليًا من مادة "السيسبلاتين" في الجسم، دون أن يكون ضارًا أو سامًا لخلايا المبيض الطبيعية أو غير المصابة، والتي تساهم بدورها في القضاء على الخلايا السرطانية.

ويعد الكرنب مفيد للوقاية من الكثير من الأمراض والحفاظ على نظام المناعة مرتفعًا، حيث يمكن أن يساعد شرب كوب من عصير الملفوف يوميًا في الوقاية من سرطان المبيض وعلاجه بشكل كامل، حيث ينصح الأطباء أحيانًا الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي بتناول الملفوف أو شربه لتحسين النتائج.

ما هو سرطان المبيض؟

يبدأ سرطان المبيض في المبايض، حيث ينتج المبيضان خلايا البويضات والبروجسترون والأستروجين التي يحتاجها الجسم، فمن المعروف أن هذا النوع من السرطان يصيب ما يقرب من 7000 امرأة كل عام، ويُعرف باسم "القاتل الصامت" لأن أعراض هذا المرض يصعب تحديدها ويصعب تشخيصها.

تتمثل أعراض سرطان المبيض في الشعور بتقلصات في البطن، تقلصات في الظهر، نزيف مهبلي غير طبيعي، انتفاخ، غثيان وتقلصات مستمرة في المعدة.

ويمكن أن يؤدي اكتشاف سرطان المبيض في وقت متأخر إلى الوفاة. الاكتشاف المبكر مهم في علاجه بنجاح، فعادة ما يتم علاج سرطان المبيض بالعلاج الكيميائي أو الجراحة.