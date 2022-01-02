الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز المتهمين بسرقة هواتف وحقائب المواطنين فى المرج

المتهمين
المتهمين

قررت نيابة المرج اليوم، حجز عاطلين ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية؛ لاتهامهم بخطف حقائب وهواتف المواطنين بمنطقة المرج بالقاهرة. 

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين عاطلين وكونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في خطف حقائب وهواتف المواطنين بمنطقة المرج، وأقروا أمام جهات التحقيق بالمرج بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب الخطف مستقلين دراجة نارية قاموا بسرقتها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بقيام عاطلين يستقلون دراجة نارية بخطف حقائبهم وهواتفهم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم وقائع السرقة بهدف التربح والكسب غير المشروع منها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة عاطلين سرقة هواتف

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