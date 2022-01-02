الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تدين هجمات ميليشيات الحوثى ضد السعودية

هجمات ميليشيات الحوثي
هجمات ميليشيات الحوثي ضد السعودية

أدانت مصر مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها إطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر أن تكرار تلك الهجمات من قبل ميليشيا الحوثي يعد تهديدًا لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، فضلا عما يمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.

وأعربت مصر مجددًا عن تضامنها الكامل مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، مؤكدة الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

مصر السعودية المملكة العربية السعودية الإرهابية ميليشيا الحوثي الهجمات الارهابية

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