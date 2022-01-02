الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إجراء 3812 عملية عيون وجراحة في دمياط ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

عملية
عملية

قال الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، إنه تم تنفيذ المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية علمًا بأنه يتم تنفيذ المبادرة في ٣ مستشفيات تابعة لمديرية الشئون الصحية (طب وجراحة العيون، دمياط العام، دمياط التخصصي).

وأضاف وكيل وزارة الصحة بدمياط أن عدد العمليات التي تم إجراءها بلغ ٣٨١٢ (جراحة عيون وعظام وعمليات مخ وأعصاب).

وقال الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تم الوصول لمليون جرعة تطعيم لأبناء دمياط من لقاح فيروس كورونا منهم ٦٠٥ آلاف جرعة أولى و٣٩٧ ألف جرعة ثانية، وبذلك تتصدر محافظة دمياط أعلى نسب تحقيق مستهدف اللقاحات للمواطنين على مستوى الجمهورية.

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقًا للخطة المعدة مسبقًا للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالي بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية كفرالغاب التابعة كفرسعد، تضمنت كل التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار، بالإضافة إلى وحدة متكاملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا. 

وذكر الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على ٢١٠٦ مواطنين، حيث تم تحويل ٢٨حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٩ حالات فضلًا عن إجراء ٩٠٠ تحليل معملي والكشف بالأشعة لعدد ٢١ حالة والسونار لعدد ٥٠ حالة.

‏ وذكر الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على ٢١٠٦ مواطنين، حيث تم تحويل ٢٨ حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات.

إقليم محافظة دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط أفتتاح وزيرة التضامن ومحافظ دمياط أمن دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

«شبورة ورياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب بمختلف المراحل الدراسية

بالأسماء.. حركة تنقلات وتكليفات جديدة بشركات قطاع البترول

خبير صحة إسرائيلي يرجح إصابة ثلث الإسرائيليين بأوميكرون خلال 3 أسابيع

حصاد «القوى العاملة» اليوم.. متابعة الإجراءات الاحترازية فى 131 ألفًا و348 مصنعًا وشركة

إعادة فتح طريقى «الزعفرانة» و«الشيخ فضل» بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

خبير صحة إسرائيلي يرجح إصابة ثلث الإسرائيليين بأوميكرون خلال 3 أسابيع

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى