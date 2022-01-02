إجراء 3812 عملية عيون وجراحة في دمياط ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

قال الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، إنه تم تنفيذ المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية علمًا بأنه يتم تنفيذ المبادرة في ٣ مستشفيات تابعة لمديرية الشئون الصحية (طب وجراحة العيون، دمياط العام، دمياط التخصصي).

وأضاف وكيل وزارة الصحة بدمياط أن عدد العمليات التي تم إجراءها بلغ ٣٨١٢ (جراحة عيون وعظام وعمليات مخ وأعصاب).

وقال الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تم الوصول لمليون جرعة تطعيم لأبناء دمياط من لقاح فيروس كورونا منهم ٦٠٥ آلاف جرعة أولى و٣٩٧ ألف جرعة ثانية، وبذلك تتصدر محافظة دمياط أعلى نسب تحقيق مستهدف اللقاحات للمواطنين على مستوى الجمهورية.

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقًا للخطة المعدة مسبقًا للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالي بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية كفرالغاب التابعة كفرسعد، تضمنت كل التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار، بالإضافة إلى وحدة متكاملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وذكر الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على ٢١٠٦ مواطنين، حيث تم تحويل ٢٨حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٩ حالات فضلًا عن إجراء ٩٠٠ تحليل معملي والكشف بالأشعة لعدد ٢١ حالة والسونار لعدد ٥٠ حالة.

‏ وذكر الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على ٢١٠٦ مواطنين، حيث تم تحويل ٢٨ حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات.